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18.10.2018, 10:50

Верховная Рада ввела процедуру банкротства физлиц

Верховная Рада ввела процедуру банкротства физлиц

Верховная Рада поддержала в целом проект Кодекса о банкротстве

Верховная Рада сегодня, 18 октября, одобрила проект Кодекса о банкротстве. За соответствующий законопроект N8060 во втором чтении и в целом проголосовали 237 депутатов.

Как передает корреспондент LIGA.net, кодекс определяет условия восстатовления платежеспособности должника. Помимо процедуры банкротства юрлиц он предусматривает возможность применения процедуры банкротства физлиц. При подготовке документа ко второму чтению из него убрали положение об автоматическом аресте счетов.

Согласно документу, дела о банкротстве физлиц будут рассматривать хозяйственные суды, при участии арбитражного управляющего. Будут доступны две процедуры - судебная и досудебная.

В суде можно будет договориться о реструктуризации или удовлетворить требования кредитора.

Согласно кодексу, не подлежат реструктуризации и списанию долги по кредитам, взятыми должником на отдых, развлечения, покупку предметов роскоши, а также долги, появившиеся из-за участия в азартных играх.

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Теги: верховная рада, законопроект, банкротство
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