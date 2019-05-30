Кодекс о банкротстве частных лиц вступил в силу

Кодекс по процедурам банкротства, который внедряет в Украине институт банкротства физических лиц, вступает в силу с 30 мая. Об этом говорится в положениях кодекса, который 29 мая был опубликован в газете Урядовый курьер.

"Этот кодекс вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования, и вводится в действие по истечении шести месяцев со дня вступления в силу. Положения, определяющие создание электронной торговой системы и авторизации электронных площадок, вводятся в действие через три месяца со дня вступления в силу кодекса", - говорится в тексте документа.

Кодекс о банкротстве был принят Верховной Радой в октябре прошлого года и подписан президентом Петром Порошенко в апреле.

Документ официально урегулирует тему неплатежеспособности заемщиков. Физлицо сможет объявить себя банкротом, инициировав процедуру через суд.

Для юрлиц процедура банкротства должна стать быстрее, прозрачнее и с гарантиями для кредиторов. Продавать имущество компаний-банкротов будут только через электронный аукцион ProZorro.

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