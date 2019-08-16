ФОПов не будут ограничивать в использовании личных средств - НБУ

Национальный банк (НБУ) не планирует вводить ограничения для физлиц-предпринимателей на использование денег с банковских счетов, говорится в пресс-релизе регулятора.

Распространенная в СМИ информация о якобы таких планах является некорректной интерпретацией норм проекта постановления об изменениях в порядок открытия и закрытия счетов, заявляют в Нацбанке.

Согласно релизу, действующие требования и так предполагают, что ФОП должен открыть отдельные счета для предпринимательской деятельности и личных нужд.

"Соответственно, норма проекта, на которую ссылаются СМИ, носит технический уточняющий характер и не содержит изменений по существу для физлиц-предпринимателей", - отмечают в НБУ.

Регулятор также поясняет, что такое уточнение нужно в связи с тем, что Налоговый кодекс обязывает банки передавать сообщения об открытии/закрытии счета ФОПа в налоговую.

"Указанная норма предусматривает необходимость предоставления информации обо всех счетах налогоплательщиков, как тех, что открыты для осуществления предпринимательской деятельности, так и для собственных нужд", - сказано сообщении.

Позиция Госфискальной службы основывается на том, что предприниматель отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, на которое может быть обращено взыскание для обеспечения выполнения налоговых обязательств, поясняют в НБУ.

Регулятор акцентирует, что уточняющая норма не запрещает ФОПам после уплаты всех налогов и сборов перечислить средства с предпринимательского счета на личный. При этом ограничений по счетам для собственных нужд не предвидится.

"Они могут осуществлять все виды расчетно-кассовых операций в соответствии с условиями договора и требованиями законодательства Украины, но не связанных с осуществлением предпринимательской и независимой профессиональной деятельности", - говорится в релизе.