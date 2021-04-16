НБУ обязал небанковские финучреждения раскрыть своих собственников

Национальный банк Украины утвердил требования к структуре собственности небанковских финансовых учреждений и определил четкие критерии их прозрачности. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Все небанковские финансовые учреждения, кроме кредитных союзов, а также лизингодатели, операторы почтовой связи, имеющие право предоставлять отдельные финансовые услуги, должны будут подать в Национальный банк информацию о своей структуре собственности. Они также должны опубликовать ее на своих сайтах", – говорится в сообщении.

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В НБУ добавляют, что все компании, которые будут обращаться в Нацбанк для получения лицензии, также должны раскрывать своих владельцев и связи между ними.

Требования к раскрытию структур собственности небанковских финучреждений вступают в силу с 17 апреля 2021 года.

В течение двух месяцев, до 17 июня 2021, небанковские финучреждения должны раскрыть свои структуры собственности. В течение шести месяцев с даты вступления в силу новых правил, до 17 октября 2021, компании, которые не имеют прозрачных структур собственности, смогут исправить эту ситуацию и привести их в соответствие с новыми требованиями.

В список требований к прозрачности небанковских финучреждений НБУ включил:

- обязательную публикацию информации о всех владельцев существенного участия и ключевых участников, и раскрытие характера взаимосвязей между ними. Документы о структуре собственности должны содержать полную и достоверную информацию на дату представления.

- все владельцы существенного участия должны согласовать такое владение с регулятором. Речь идет, как о получении существенного участия, так и его увеличении.

- в структуре собственности не должно быть лиц, которым запрещено владеть корпоративными правами и/или оказывать значительное или решающее влияние на деятельность учреждения.

НБУ обещает предоставлять время учреждениям для исправления ситуации в случае обнаружения проблем со структурой собственности. В случае их не устранения Нацбанк имеет право аннулировать все лицензии.

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6 апреля 2021 года НБУ исключил из госреестра финансовых учреждений 27 финансовых компаний.

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Роман Брыль

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