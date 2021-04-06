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НБУ исключил из госреестра 27 финансовых компаний. Десять из них – страховые

06.04.2021, 10:54
НБУ исключил из госреестра 27 финансовых компаний. Десять из них – страховые - Фото
Нацбанк Украины (Фото: depositphotos.com)

Национальный банк Украины исключил из госреестра финансовых учреждений 27 финансовых компаний. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"В связи с отсутствием действующих лицензий исключено 12 финансовых компаний, 10 страховщиков, один ломбард и один кредитный союз", – говорится в сообщении.  

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В НБУ добавляют, что лицензии этих финансовых учреждений были аннулированы в период 2016 -2021 годов. После исключения из госреестра, компании потеряли статус финансовых учреждений.

В список исключенных из реестра финансовых компаний вошли: Прайм Кэпитал, ФК Барселона, Факторинговая компания Паритет, ФК Сириус, ФК Депт Финанс, Кей-колектив, ФУ ВМ-Фактор, ФК Гровинг Стейт, ФК Реверс Инвест, ФК Козаков и партнеры, ФК Алько Инвест, Центр Интернет платежей.

НБУ исключил из реестра те страховые компании, кто не подавал отчетность после аннулирования лицензий и те, кто не соблюдал нормативы.

Из реестра исключены следующие страховые компании: Украинский капитал, Страховые гарантии, Проксима, Кремень, Ингруп, Агрополис, На всякий случай, Свисс Классик Лайф, Ильичевское, Дельфин.  

Также по собственным заявлениям исключены из реестра ФК Толкфин, ФК Финтрастгарант, Кредитный союз Помич Национального университета Киево-Могилянская Академия и СБ Профит.

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Роман Брыль
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госреестр Национальный банк Украины страховые компании аннулирование лицензий
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