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Почти 50 страховых компаний нарушили нормативы НБУ. Регулятор ждет объяснений

16.03.2021, 13:39
Почти 50 страховых компаний нарушили нормативы НБУ. Регулятор ждет объяснений - Фото
Нацбанк Украины (Фото: depositphotos.com)

Обязательные нормативы Национального банка Украины нарушили 46 страховых компаний и 9 кредитных союзов во втором полугодии 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. 

Основной финансовый норматив для страховых компаний – норматив платежеспособности и достаточности капитала. С 30 июня 2020 значение норматива установлено на уровне 100%. Основной финансовый норматив для кредитных союзов – норматив достаточности капитала, напоминают в Нацбанке.

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Также регулятор зафиксировал факты непредставления отчетности 15 страховщиками и 14 кредитными союзами. Страховые компании, которые не подали отчетность, длительное время имели сложности с соблюдением обязательных финансовых нормативов, добавляют в НБУ

По результатам нарушений НБУ составил соответствующие акты и направил их финансовым учреждениям. У нарушивших нормативы есть право в течение семи рабочих дней со дня получения акта предоставить Нацбанку письменные возражения или объяснения причин нарушений.

Руководители финансовых учреждений также будут приглашены в НБУ для дачи объяснений или возражений относительно допущенных нарушений.

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Роман Брыль
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страховые компании нормативы НБУ
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