Почти 50 страховых компаний нарушили нормативы НБУ. Регулятор ждет объяснений

Обязательные нормативы Национального банка Украины нарушили 46 страховых компаний и 9 кредитных союзов во втором полугодии 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Основной финансовый норматив для страховых компаний – норматив платежеспособности и достаточности капитала. С 30 июня 2020 значение норматива установлено на уровне 100%. Основной финансовый норматив для кредитных союзов – норматив достаточности капитала, напоминают в Нацбанке.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Также регулятор зафиксировал факты непредставления отчетности 15 страховщиками и 14 кредитными союзами. Страховые компании, которые не подали отчетность, длительное время имели сложности с соблюдением обязательных финансовых нормативов, добавляют в НБУ

По результатам нарушений НБУ составил соответствующие акты и направил их финансовым учреждениям. У нарушивших нормативы есть право в течение семи рабочих дней со дня получения акта предоставить Нацбанку письменные возражения или объяснения причин нарушений.

Руководители финансовых учреждений также будут приглашены в НБУ для дачи объяснений или возражений относительно допущенных нарушений.

Еще больше аналитики на актуальные темы вы можете еженедельно получать с электронным аналитическим изданием ЮРИСТ&ЗАКОН

9 декабря 2020 года НБУ назвал основные проблемы страхового рынка.

5 февраля 2021 года НБУ определил порядок применения мер воздействия к небанковским финансовым учреждениям за нарушение законов и нормативно-правовых актов, в том числе о защите прав потребителей финансовых услуг.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.