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НБУ определился с мерами воздействия к финансовым компаниям

05.02.2021, 12:17
НБУ определился с мерами воздействия к финансовым компаниям - Фото
Нацбанк Украины (Фото: depositphotos.com)

Национальный банк определил порядок применения мер воздействия к небанковским финансовым учреждениям за нарушение законов и нормативно-правовых актов, в том числе о защите прав потребителей финансовых услуг. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Для этого регулятор принял два новых документа.

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Ко всем небанковским финансовым учреждениям могут быть применены следующие меры воздействия: требование устранить нарушения, требование созвать внеочередное собрание участников финучреждения, штраф, временное приостановление или аннулирование лицензии, исключения компании из реестра, заключение письменного соглашения.

К страховщикам и кредитным союзам, привлекающим средства граждан, дополнительно могут применяться утверждение плана восстановления, отстранения руководства от управления и назначения временной администрации.

Эти меры позволят финучреждении стабилизировать свою деятельность, устранить нарушения, обеспечить выполнение обязательств перед своими потребителями и кредиторами, отмечают в НБУ.

Отдельные меры воздействия предусмотрены для небанковских финансовых групп. Если регулятор установит нарушения законодательства по вопросам надзора на консолидированной основе, то имеет право повысить экономические нормативы, лимиты, а также установить ограничения на отдельные виды операций.

Во время надзора НБУ не только будет устанавливать факты нарушения законодательства, но и проверять, является ли деятельность учреждения рисковой для вкладчиков и кредиторов. В случае установления признаков рискованности регулятор имеет право отозвать его лицензию.

"Для всех без исключения игроков небанковского финрынка признаком рисковой деятельности будет систематическое нарушение законодательства о защите прав потребителей и в сфере рекламы финуслуг. Для финкомпаний-гарантов предусмотрен дополнительный признак рисковой деятельности – заключение новых договоров гарантий тогда как учреждением не выполняются обязательные финансовые нормативы", – говорится в сообщении НБУ.

Для кредитных союзов предусмотрено три дополнительных признака рисковой деятельности:

- досрочное возвращение вкладов связанным лицам на условиях, отличающихся от условий привлечения средств;

- недостаточность доходов или чрезмерные расходы, которые приводят к ухудшению финансового состояния и создают риск невыполнения нормативов;

- искусственное улучшение финансового результата или искривление отчетности.

Для страховщиков предусмотрено пять дополнительных признаков рисковой деятельности:

- систематическое формирование страховых резервов в недостаточном размере;

- получения активов, которые не относятся к приемлемым активам, если такое получение приводит к уменьшению размера приемлемых активов, принимаемых в покрытие норматива платежеспособности и достаточности капитала, до размера, которое является меньшим 120% от нормативного объема активов;

- два и более нарушений обязательных критериев и нормативов за один отчетный период;

- недостаточность доходов или чрезмерные расходы, которые приводят к ухудшению финансового состояния и создают риск невыполнения нормативов;

- искусственное улучшение финансового результата или искривление отчетности.

Также Национальный банк обязательно будет приглашать руководителей небанковских финучреждений принять участие в рассмотрении вопроса о применении мер воздействия к финучреждению. Участие можно будет принимать дистанционно.

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Наталия Софиенко
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