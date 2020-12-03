Небанковский сектор приблизился к докризисному уровню – НБУ

Деятельность небанковских финучреждений за девять месяцев приблизилась к уровню, что был до карантинных ограничений. Об этом сообщает Нацбанк.

Больше всего с первого квартала выросли лизингодатели, которые оказали услуг на 29,5% больше в третьем квартале. Среди пострадавших только учреждения, предоставляющие услуги факторинга: их объем сократился на 11,5%.

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Рынок страхования также продолжает восстанавливаться. На рынке постоянно работают 215 учреждений, количество неплатежеспособных уменьшилась до 49 с 57 во II квартале. Объемы предоставляемых страховых услуг вернулись к уровню I квартала и составляют 11,9 миллиарда грн, вообще в этом году – 33 миллиарда.

Кредитных союзов в III квартале стало на одну меньше, их количество составляет 327 учреждений. Количество членов КС продолжает уменьшаться.

Объем предоставленных союзами кредитов начал расти – в III квартале на 20% до 642 миллионов грн. На рынке работают 11 союзов с недостаточным капиталом – на одну меньше, чем за полгода. Объем активов за 9 месяцев составляет 2,6 миллиарда, то есть на 2,5% больше как в начале года.

Финкомпаний стало на 13 меньше, на рынке осталось 1025 учреждений. Из них 160 в III квартале не вело деятельности. Объемы активов выросли на 8,1% с начала года и составляют 170 миллиардов грн. Услуг предоставили более чем в докарантинни времена: лизинга оказали на 0,76 миллиарда грн, займов – 23,3 миллиарда.

Объем факторинга сократился до 19,5 миллиарда в третьем квартале по сравнению с I кварталом.

Лизингодателей стало на одну компанию больше, на рынке работают 145 учреждений, из них 35 с начала года не заключили ни одного договора лизинга. Объем предоставленных услуг также прыгнул выше показателей I квартала до 3,4 миллиарда.

Ломбардов стало на два меньше, работает 304 учреждения, из которых 13 с начала года услуг не оказывали. Объем предоставленных услуг вырос до 4,6 миллиарда – это выше I и II кварталы. Активы ломбардов упали до 4,1 миллиарда с начала года.

В сентябре в НБУ заявили, что на небанковские финучреждения жалуются в три раза чаще, чем на банки.

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Наталия Софиенко

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