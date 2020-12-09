В НБУ назвали основные проблемы страхового рынка

Одна из основных проблем страхового рынка non-life – качество активов. Об этом в интервью Интерфакс-Украина сказала первый заместитель главы Национального банка Украины Катерина Рожкова.

По словам Рожковой, при оценке НБУ разделил страховщиков на четыре группы по их размеру, а также в зависимости от уровня выполнения нормативов определили их зоны рисков ("зеленая", "серо-зеленая", "оранжевая" и "красная" зона).

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Она сообщила, что относительно страховщиков, которые занимаются рисковым страхованием: 11 наибольших страховщиков (1-я группа общественной важности) занимают 53% рынка практически все находятся в "зеленой" зоне. Это компании с хорошим качеством активов: депозиты и ОВГЗ. Во 2-й группе общественной важности 15 компаний занимают еще 17% рынка.

"Качество их активов, как говорится, "будем посмотреть". Получается, что 70% этого рынка приходится на 26 компаний, активы которых относительно приемлемые. Рынок очень концентрированный", – отметила замглавы НБУ.

Она также отметила, что 66 компаний из 3-й группы существенной важности занимают 27% рынка.

"У них есть какие-то приемлемые активы. Но их явно недостаточно. В их активах большая доля прав требований к перестраховщикам, недвижимость, в том числе земля, которая по большей части была совсем недавно переоценена на существенные суммы. Эти операции мы сейчас проверям. Принятие этих активов мы хотим урегулировать", – пояснила Рожкова.

И наибольшая по количеству (77 компаний) – 4-я группа общественной важности, отметила замглавы НБУ.

"Их доля – менее 2%, поэтому сейчас рисков для рынка они практически не несут. По структуре активов они напоминают "латифундистов". Вложения преимущественно в землю и недвижимость. Остальные компании, либо "спящие", либо не подают отчетность", – сказала она.

По словам Рожковой, на лайфовом рынке 96% рынка – это 7 компаний из 1-й группы общественной важности – качество их активов приемлемое.

В 2019 году украинские страховщики получили от физлиц страховых платежей в сумме 21,6 млрд грн, что на 17,4% больше, чем за предыдущий год. Топ-5 услуг страховщиков.

1 июля 2020 года вступил в силу закон о сплите, который предусматривает ликвидацию Нацфинуслуг и разделение ее полномочий между Нацбанком и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

По данным НБУ, на 30 ноября 2020 года в Украине действовало 74 банка и 2071 участник рынков небанковских финансовых услуг. Финансовый рынок в цифрах тут.

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Юрий Тарасовский

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