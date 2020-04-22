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Топ-5 популярных у населения страховых услуг в 2019 году

Топ-5 популярных у населения страховых услуг в 2019 году
22.04.2020, 14:23

Страхование жизни, авто, медицинское и от несчастного случая - самые востребованные гражданами Украины

В 2019 году украинские страховщики получили от физлиц страховых платежей в сумме 21,6 млрд грн, что на 17,4% больше, чем за предыдущий год. За прошлый год страховые компании выплатили гражданам на 11,9% больше возмещений, чем в 2018 году, - в общем 6,6 млрд грн. Об этом свидетельствуют итоги деятельности страховых компаний за 2019 год, которые обнародовала Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг.

В пятерку самых популярных среди населения видов страхования по собранным платежам входят:

  1. Страхование жизни - 4,49 млрд грн (рост на 20,8% по сравнению с 2018 годом);

  2. Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО или автогражданка) -  4,29 млрд грн (на 11,9%);

  3. Страхование наземного транспорта (КАСКО) - 4,28 млрд грн (на 18,9%);

  4. Медицинское страхование (непрерывное страхование здоровья) - 1,62 млрд грн (на 24,3%);

  5. Страхование от несчастных случаев - 1,39 млрд грн  (на 9,3%).

Традиционно основная часть страховых выплат гражданам (30,6% от всех) осуществлена ​​по договорам ОСАГО - 2,02 млрд грн, что на 325,8 млн грн (или на 19,2%) больше по сравнению с 2018 годом . Несколько меньшую сумму выплатили по договорам КАСКО - 1,95 млрд грн (на 12,4% больше). По медстраховкам граждане получили  1,15 млрд грн (на 14,1% больше). На 18,3% снизились выплаты по договорам страхования жизни - до 576 млн грн.

  • В условиях карантина Нацбанк предлагает Нацкомфинуслуг не штрафовать страховщиков за нарушение сроков выплат и заключения договоров.

  • НБУ впервые выдал валютную лицензию компании по страхованию жизни. Клиенты компании смогут заключать договоры страхования и получать выплаты в иностранной валюте.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"

Светлана Заражевская
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страхование жизни ОСАГО Нацкомфинуслуг КАСКО
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