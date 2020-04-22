НБУ предложил не штрафовать страховые компании во время карантина

Национальный банк предложил Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) поддержать страховые компании в условиях карантина. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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В частности, для обеспечения дистанционной и бесперебойной работы страховщиков предлагается:

1) не наказывать и не штрафовать страховые компании, в том числе при заключении или расторжении договоров, осуществлении выплат, превышении максимального срока выплат и нарушении сроков ответов на запросы;

2) не наказывать, если страховщик не считает нарушением договора задержку уплаты очередных взносов со стороны страхователя-физического лица;

3) не применять меры воздействия и санкции к страховым компаниям за несвоевременное повышение квалификации для руководителей и главных бухгалтеров страховщиков;

4) предоставить страховщикам дополнительное время для утверждения и обнародования финансовой отчетности за 2019 год.

В НБУ отмечают, что готовы вместе с Нацкомфинуслуг обратиться в Государственную налоговую службу, чтобы на время карантина налоговая признавала как оригиналы, так и копии документов, подтверждающих страховые выплаты и возмещения, выкупные суммы и пенсионные выплаты по договорам страхования, негосударственного пенсионного обеспечения, пенсионного вклада и доверительного управления.

16 октября 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о "сплите", принятый в сентябре Верховной Радой. Согласно закону функции Нацкомфинуслуг 1 июля перейдут к НБУ.

Приятие закона о "сплите" - один из пунктов новой программы (stand-by) финансовой помощи МВФ Украине на $3,9 млрд. Этот документ более двух лет ждал принятия второго чтения.

Закон о сплите предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг и распределение полномочий по регулированию финансового рынка между Национальным банком Украины (НБУ) и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).