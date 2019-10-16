Зеленский подписал закон о сплите

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг".

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Закон предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг и распределение полномочий по регулированию финансового рынка между Национальным банком Украины (НБУ) и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

"Закон о "сплите" поможет стране получить более эффективную, прозрачную и надежную финансовую систему, отвечающую международным стандартам", - отмечают в пресс-службе Нацбанка.

С 1 июля 2020 года НБУ станет регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй.

НКЦБФР получает полномочия регулирования и надзора в системе негосударственного пенсионного фонда, регулирования и надзора за работой финансово-кредитных механизмов и управления имуществом при строительстве жилья и операций с недвижимостью.

12 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №1069-2.

Приятие законопроекта о "сплите" - один из пунктов новой программы (stand-by) финансовой помощи МВФ Украине на $3,9 млрд. Этот документ более двух лет ждал принятия второго чтения.

В Нацбанке заявляют , что перелицензирования действующих игроков рынка небанковских финучреждений не планируют, изменений в отчетности. При этом в НБУ назвали базовые требования к страховщикам и рассказали, что ждет лизинговые и факторинговые компании.

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