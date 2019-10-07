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Закон о "сплите": НБУ обсудил с рынком переходный период

Закон о "сплите": НБУ обсудил с рынком переходный период
07.10.2019, 11:55

Для финансовых учреждений пока не будет перелицензирования и изменений в отчетности

До 1 июля 2020 года, пока будет действовать переходный период внедрения норм закона о "сплите", Национальный банк (НБУ) не будет перелицензировать участников рынка и изменять требования к отчетности. Об этом сообщает пресс-служба НБУ по итогам встречи с представителями небанковских финансовых учреждений.

В Нацбанке заверяют, что при разработке нового регулирования прежде всего будут учитывать риск-профиль рынка.

"Хотя и будет происходить процесс гармонизации регулирования с европейскими требованиями, норма о капитале не менее 5 млн евро, как это предусмотрено директивами ЕС для кредитных учреждений, не будет продублирована для украинского рынка - местные требования к уровню капитала будут адекватными и пропорциональными, и учитывать возможности рынка", - говорится в сообщении регулятора.

По словам замглавы НБУ Екатерины Рожковой, Нацбанк считает целесообразным создание Фонда гарантирования вкладов для кредитных союзов. Механизм его наполнения и функционирования, особенно в кризисные периоды, должен быть детально проработан с рынком, отметила она.

  • Верховная Рада приняла закон о "сплите" 12 сентября. Он подразумевает ликвидацию Нацкомфинуслуг и разделение функций по регулированию финансового рынка между НБУ и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦФБР). К НБУ перешли функции регулирования страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй.
  • Приятие закона о "сплите" - один из пунктов программы stand-by финансовой помощи МВФ Украине на $3,9 млрд. Этот документ более двух лет ждал второго чтения в парламенте.
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