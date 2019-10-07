Закон о "сплите": НБУ обсудил с рынком переходный период

До 1 июля 2020 года, пока будет действовать переходный период внедрения норм закона о "сплите", Национальный банк (НБУ) не будет перелицензировать участников рынка и изменять требования к отчетности. Об этом сообщает пресс-служба НБУ по итогам встречи с представителями небанковских финансовых учреждений.

В Нацбанке заверяют, что при разработке нового регулирования прежде всего будут учитывать риск-профиль рынка.

"Хотя и будет происходить процесс гармонизации регулирования с европейскими требованиями, норма о капитале не менее 5 млн евро, как это предусмотрено директивами ЕС для кредитных учреждений, не будет продублирована для украинского рынка - местные требования к уровню капитала будут адекватными и пропорциональными, и учитывать возможности рынка", - говорится в сообщении регулятора.

По словам замглавы НБУ Екатерины Рожковой, Нацбанк считает целесообразным создание Фонда гарантирования вкладов для кредитных союзов. Механизм его наполнения и функционирования, особенно в кризисные периоды, должен быть детально проработан с рынком, отметила она.