Закон о сплите. Что НБУ обещает лизинговым компаниям

Во время переходного периода по внедрению норм закона о сплите, до 1 июля 2020 года, для лизинговых и факторинговых компаний изменений в регулировании и перелицензировании, как и для других небанковских учреждений, не будет.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка по итогам встречи с представителями этих компаний.

В НБУ подчеркивают, что главное сделать переход рынков от одного регулятора к другому для участников рынка максимально комфортным и незаметным.

При этом НБУ планирует изменения в подходах к лицензированию. В частности, рассматривается возможность лицензирования не каждого отдельного вида деятельности, а целого набора финансовых услуг, которые сможет предоставлять учреждение.