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Закон о сплите. Что НБУ обещает лизинговым компаниям

Закон о сплите. Что НБУ обещает лизинговым компаниям
09.10.2019, 19:16

Для лизинговых и факторинговых компаний изменений в регулировании и перелицензировании не будет

Во время переходного периода по внедрению норм закона о сплите, до 1 июля 2020 года, для лизинговых и факторинговых компаний изменений в регулировании и перелицензировании, как и для других небанковских учреждений, не будет.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка по итогам встречи с представителями этих компаний.

В НБУ подчеркивают, что главное сделать переход рынков от одного регулятора к другому для участников рынка максимально комфортным и незаметным.

При этом НБУ планирует изменения в подходах к лицензированию. В частности, рассматривается возможность лицензирования не каждого отдельного вида деятельности, а целого набора финансовых услуг, которые сможет предоставлять учреждение.

  • Верховная Рада приняла закон о "сплите" 12 сентября. Он подразумевает ликвидацию Нацкомфинуслуг и разделение функций по регулированию финансового рынка между НБУ и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦФБР). К НБУ перешли функции регулирования страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй.
  • Приятие закона о "сплите" - один из пунктов программы stand-by финансовой помощи МВФ Украине на $3,9 млрд. Этот документ более двух лет ждал второго чтения в парламенте.
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