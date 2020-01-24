НБУ выдал первую валютную лицензию лайфовой компании

23 января Национальный банк Украины впервые выдал валютную лицензию компании по страхованию жизни. Как сообщает пресс-служба НБУ, лицензию получила страховая компания ТАС (входит в группу ТАС бизнесмена Сергея Тигипко).

"Компания сможет получать страховые платежи и осуществлять страховые выплаты по договорам страхования жизни в иностранной валюте", - говорится в сообщении.

В НБУ уточняют, что и клиенты компании смогут заключать договоры страхования и получить выплаты в иностранной валюте.

"Наличие у страховых компаний права осуществлять валютные операции будет способствовать развитию рынка страхования в Украине. Это увеличит привлекательность продуктов для потребителей, привлечет новых клиентов и оживит конкуренцию на рынке", - уверены в НБУ.

В Нацбанке отмечают, что возможность предоставлять лайф-страховщикам такую лицензию появилась благодаря принятию закона "О валюте и валютных операциях".