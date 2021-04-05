Нацбанк вынес предостережение крупному банку за нарушение финмониторинга

Национальный банк Украины применил меру воздействия к АО "Райффайзен Банк Аваль" за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

За нарушение банк получил письменное предостережение.

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Меру применили за нарушение порядка приостановления финансовых операций в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, "полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

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Александр Мясищев

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