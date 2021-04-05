Нацбанк вынес предостережение крупному банку за нарушение финмониторинга
05.04.2021, 14:07
Иллюстративное фото: LIGA.net
Национальный банк Украины применил меру воздействия к АО "Райффайзен Банк Аваль" за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
За нарушение банк получил письменное предостережение.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
Меру применили за нарушение порядка приостановления финансовых операций в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, "полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
- В октябре 2020-го нормативы НБУ нарушили 10 банков. Среди них были АО "ПриватБанк", АО "Ощадбанк" и АО "Мегабанк".
- 1 ноября Нацбанк направил письменные предостережения Райффайзен банку Аваль и Креди Агриколь Банку за нарушение законодательства в сфере противодействия отмыванию денег, полученных незаконным путем.
- 4 февраля 2021 года Национальный банк Украины применил меру воздействия к АТ "Идея Банк" за обслуживание клиента из списка лиц, по отношению к которым действуют международные санкции. В марте – меры за нарушение финмониторинга применили к АО "ПриватБанк". О причинах – тут.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев • Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Head of PRРазместить вакансию
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Последние новости
Комментарии