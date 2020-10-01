НБУ применил санкции к Райффайзен банку Аваль и Креди Агриколь за нарушение финмониторинга

Национальный банк Украины применил методы влияния к двум банкам и одному небанковскому финансовому учреждению в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Нацбанк направил письменные предостережения Райффайзен банку Аваль и Креди Агриколь Банку за нарушение законодательства в сфере противодействия отмыванию денег, полученных незаконным путем, говорится в сообщении.

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По данным НБУ, Райффайзен банк Аваль проводил операции клиента-резидента по переводу иностранной валюты на счет иностранного финучреждения, включенного в "серый список" Международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Метод влияния к Креди Агриколь банку применен за перевод денег клиента-резидента на счет финучреждения, зарегистрированного в офшорной зоне из списка Кабинета министров.

Также НБУ оштрафовал на 34 000 грн Финансовую компанию Платежный центр за нарушение требований по идентификации клиентов и представление недостоверной информации на запрос Национального банка.

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Роман Брыль

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