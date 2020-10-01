НБУ применил санкции к Райффайзен банку Аваль и Креди Агриколь за нарушение финмониторинга
Национальный банк Украины применил методы влияния к двум банкам и одному небанковскому финансовому учреждению в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Нацбанк направил письменные предостережения Райффайзен банку Аваль и Креди Агриколь Банку за нарушение законодательства в сфере противодействия отмыванию денег, полученных незаконным путем, говорится в сообщении.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
По данным НБУ, Райффайзен банк Аваль проводил операции клиента-резидента по переводу иностранной валюты на счет иностранного финучреждения, включенного в "серый список" Международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Метод влияния к Креди Агриколь банку применен за перевод денег клиента-резидента на счет финучреждения, зарегистрированного в офшорной зоне из списка Кабинета министров.
Также НБУ оштрафовал на 34 000 грн Финансовую компанию Платежный центр за нарушение требований по идентификации клиентов и представление недостоверной информации на запрос Национального банка.
- 28 апреля вступил в силу закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
- В апреле НБУ применил санкции к трем банкам за нарушение финмониторинга.
- В июле 2020 года Национальный банк Украины применил к шести банками и одному небанковскому финансовому учреждению штрафные санкции за нарушение законодательства в сфере противодействия (легализации) отмыванию денег, полученных незаконным путем.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Комментарии