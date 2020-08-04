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НБУ применил санкции к шести банкам за нарушение финмониторинга. Список

04.08.2020, 10:55
НБУ применил санкции к шести банкам за нарушение финмониторинга. Список - Фото
Национальный банк Украины (Фото: пресс-центр НБУ)

Национальный банк Украины в июле 2020 года применил к шести банками и одному небанковскому финансовому учреждению штрафные санкции за нарушение законодательства в сфере противодействия (легализации) отмыванию денег, полученных незаконным путем. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.  

Штраф в 300 000 грн наложен на Скай Банк за ненадлежащее исполнение обязательств по изучению клиентов.

Банк Аркада получил письменное предупреждение за ненадлежащие управление рисками. Обошлось без денежного штрафа.

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Банк Инвестиций и Сбережений оштрафован на 5 млн грн за комплекс нарушений, включая ненадлежащую работу внутренней системы противодействия легализации криминальных доходов, и конвертацию наличности в 2017-2018 годах по подозрительным сделкам.

Укрбудинвестбанк и Глобус оштрафованы каждый на 200 000 грн за отсутствие надлежащего анализа финансовых операций клиентов.

Акордбанк оштрафован на 300 000 грн, за ненадлежащий контроль клиентских операций. Также банку направлено письменное предупреждение о нарушении требований санкционного законодательства.

Также на 51 000 грн оштрафована Финансовая компания Вей оф Пей за несвоевременную подачу документов в НБУ и нарушения требований законодательства в сфере отмывания денег.

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Роман Брыль
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