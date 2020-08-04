Банк Тигипко не будет платить 14,4 млн штрафа НБУ

Верховный Суд 29 июля отказался удовлетворить кассационную жалобу НБУ и оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций, отменяющих штраф со стороны НБУ в размере 14,4 млн грн к Универсал банк (принадлежит Сергею Тигипко) за нарушение в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает Finbalance.

Ранее НБУ заявлял, что выявил факты проведения в период с 21.01.2016 до 06.06.2017 клиентами Универсал Банка, в том числе девятью юрлицами, финансовых операций по переводу средств, "характер и последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, в сумме около 2,9 млрд грн".

Верховный Суд в постановлении от 29 июля констатировал, что НБУ не доказал, что истец принимал участие в проведении таких финансовых операций.

Национальный банк в феврале 2019 года оштрафовал Универсал Банк Сергея Тигипко на 14,38 млн грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга

Напомним, Сергей Тигипко купил 99,96% Универсал Банка у греческого Eurobank Ergasias S.A в конце 2016 года.

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Сергей Чигирь

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