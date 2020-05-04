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НБУ применил санкции к трем банкам за нарушение финмониторинга

НБУ применил санкции к трем банкам за нарушение финмониторинга
04.05.2020, 10:29

Полтава-банк оштрафован на 300 000 грн, кроме того этот банк, а также Креди Агриколь Банк и МИБ получили письменные предупреждения

В апреле Национальный банк Украины (НБУ) применил к трем банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Креди Агриколь Банк получил письменное предостережение за невыполнение обязательства немедленно сообщить специально уполномоченный орган о попытке установить деловые отношения с физлицом, включенным в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которого применены международные санкции.

МИБ также получил письменное предостережение за нарушение требований, которые касаются внутренних документов банка по вопросам финмониторинга, а также за ненадлежащую оценку финансового состояния клиентов.

Полтава-банк оштрафован на 300 000 грн за то, применял риск-ориентированные подходы анализа финансовых операций клиентов на непостоянной основе. Кроме того, банк получил письменное предостережение за ненадлежащее изучение клиентов.

В Нацбанке отмечают, что эти меры воздействия к банкам применены за нарушения, которые выявлены до карантинных ограничений.

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Анна Андреева
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МИБ НБУ Креди Агриколь Банк финмониторинг Полтава-банк
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