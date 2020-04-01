НБУ оштрафовал три банка за нарушение финмониторинга

Национальный банк Украины в марте применил к четырем банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, ПроКредит Банк получил письменное предостережение за невыявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.

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Банк Украинский Капитал оштрафован на 800 000 грн за то, что не анализировал финансовые операций клиентов с учетом риск-ориентированных подходов.

Штраф РВС Банку превысил 3 млн грн из-за ненадлежащего обеспечения деятельности внутрибанковской системы предотвращения отмыванию денег. Как отмечают в НБУ это привело к обслуживанию клиентов-юридических лиц, по финансовым операциям которых отсутствуют документы, подтверждающие экономическую целесообразность, реальные финансовые возможности для осуществления операций на соответствующие с умы; а также к обслуживанию клиентов-физлиц, осуществлявших циклические финансовые операции с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ), в результате которых происходило получения ими значительной инвестиционной прибыли (соответственно юридические лица-контрагенты таких клиентов получали инвестиционный убыток).

Укрэксимбанк оштрафован на 600 000 грн за то, что не изучал данные клиентов в случаях, установленных законом, а также за то, что не анализировал финансовые операции клиентов с учетом риск-ориентированных подходов.

В феврале Нацбанк оштрафовал ПИБ, А-Банк и Львов на общую сумму в 1 млн грн.

В январе штраф получил Аккордбанк за нарушение финмониторинга на 2,3 млн грн.