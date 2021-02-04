UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НБУ применил меру воздействия к Idea Bank за нарушение финмониторинга

04.02.2021, 17:36
НБУ применил меру воздействия к Idea Bank за нарушение финмониторинга - Фото
Фото: Idea Bank/Facebook

Национальный банк Украины применил меру воздействия к АТ "Идея Банк" за обслуживание клиента из списка лиц, по отношению к которым действуют международные санкции. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. 

Примененная мера воздействия – письменное предупреждение, уточняют в Нацбанке.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

"Данная мера воздействия применена за нарушение банком требований к идентификации и верификации клиента и требования о запрете проводить финансовые операции с наличными с физическими лицами, которые включены в список лиц, связанных с ведением террористической деятельности, или по отношению к которым действуют международные санкции", – говорится в сообщении.  

НБУ потребовал от Idea Bank прекратить проведение финансовых операций с лицами, включенными в санкционные списки.

 Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
Национальный банк Украины idea bank финмониторинг санкции НБУ

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 