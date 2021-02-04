НБУ применил меру воздействия к Idea Bank за нарушение финмониторинга
Национальный банк Украины применил меру воздействия к АТ "Идея Банк" за обслуживание клиента из списка лиц, по отношению к которым действуют международные санкции. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Примененная мера воздействия – письменное предупреждение, уточняют в Нацбанке.
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"Данная мера воздействия применена за нарушение банком требований к идентификации и верификации клиента и требования о запрете проводить финансовые операции с наличными с физическими лицами, которые включены в список лиц, связанных с ведением террористической деятельности, или по отношению к которым действуют международные санкции", – говорится в сообщении.
НБУ потребовал от Idea Bank прекратить проведение финансовых операций с лицами, включенными в санкционные списки.
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