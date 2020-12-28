UA

НБУ отказал бизнесмену из Беларуси в покупке БТА Банка: названа причина

28.12.2020, 11:44
НБУ отказал бизнесмену из Беларуси в покупке БТА Банка: названа причина - Фото
БТА Банк (Фото: Googlemap)

Национальный банк Украины отказал гражданину Республики Беларусь Николаю Воробью в согласовании приобретения существенного участия в размере 100% уставного капитала АО "БТА Банк". Такое решение принято 24 декабря, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Причиной отказа в НБУ назвали "небезупречную репутацию заявителя".

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

В Нацбанке отметили, что 17 декабря 2020 года решением Совета ЕС № 2020/2130 Николай Воробей отнесен к перечню лиц, к которым применены персональные санкции.

"В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Национального банка применения санкций к лицу является основанием утраты им безупречной деловой репутации в течение срока действия санкций и трех лет после их отмены", – сказано в сообщении НБУ.

Также одно из оснований отказа – непредставление достаточных документов и информации для подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и источников его собственных средств.

БТА Банк основан в 1992 году. На начало 2020 года акционером банка являлся казахский бизнесмен Кенес Ракишев, которому принадлежит 100% уставного капитала банка через БТА Банк Казахстан. По данным НБУ, на 1 января 2020 года по размеру активов БТА Банк занимал 71-е место (385,6 млн грн) среди действующих 74 банков в Украине.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Юрий Тарасовский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
БТА Банк Николай Воробей

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Stay alive challenge. Топ-менеджеры компаний ГК "ЛИГА" о вызовах и бизнес-решениях 2020-го

Stay alive challenge. Топ-менеджеры компаний ГК "ЛИГА" о вызовах и бизнес-решениях 2020-го
 