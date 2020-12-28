НБУ отказал бизнесмену из Беларуси в покупке БТА Банка: названа причина
Национальный банк Украины отказал гражданину Республики Беларусь Николаю Воробью в согласовании приобретения существенного участия в размере 100% уставного капитала АО "БТА Банк". Такое решение принято 24 декабря, сообщает пресс-служба Нацбанка.
Причиной отказа в НБУ назвали "небезупречную репутацию заявителя".
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В Нацбанке отметили, что 17 декабря 2020 года решением Совета ЕС № 2020/2130 Николай Воробей отнесен к перечню лиц, к которым применены персональные санкции.
"В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Национального банка применения санкций к лицу является основанием утраты им безупречной деловой репутации в течение срока действия санкций и трех лет после их отмены", – сказано в сообщении НБУ.
Также одно из оснований отказа – непредставление достаточных документов и информации для подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и источников его собственных средств.
- 26 ноября Национальный банк Украины получил от гражданина Беларуси пакет документов на согласование покупки БТА-Банка.
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