НБУ применил меру воздействия к ПриватБанку за нарушение финмониторинга

Национальный банк Украины применил меру воздействия к ПриватБанку за нарушение порядка приостановления финансовых операций. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Примененная мера воздействия – письменное предостережение, уточняют в Нацбанке.

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НБУ вынес предостережение ПриватБанку по результатам надзора в феврале 2021 года за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения .

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Роман Брыль

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