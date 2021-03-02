НБУ применил меру воздействия к ПриватБанку за нарушение финмониторинга
02.03.2021, 18:49
Приватбанк (Фото: ЕРА)
Национальный банк Украины применил меру воздействия к ПриватБанку за нарушение порядка приостановления финансовых операций. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Примененная мера воздействия – письменное предостережение, уточняют в Нацбанке.
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НБУ вынес предостережение ПриватБанку по результатам надзора в феврале 2021 года за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения .
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