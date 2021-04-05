Страховые компании показали рекордную прибыль – НБУ
По результатам 2020 года украинские страховые компании продемонстрировали рекордную прибыль – 2,2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
По данным НБУ, рентабельность активов сегмента составляет 3,4%, что является лучшим показателем среди всех небанковских финансовых учреждений.
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В четвертом квартале 2020 года активы страховщиков возобновили рост после сокращения во втором и третьем кварталах. Валовые страховые премии также выросли в течение квартала. Уровень выплат составляет 35% для рискового страхования и 13% для страхования жизни, в течение года он был почти неизменным.
В НБУ отмечают, что количество страховых компаний-нарушителей требований регулятора к платежеспособности остается существенной. В то же время несколько страховщиков исправили нарушения.
- На 1 января 2021 года 46 страховщиков-лицензиатов не выполняли в полной мере требование к платежеспособности и достаточности капитала.
- 3 апреля НБУ применил к семи страховым компаниям меру воздействия в виде временной приостановки всех лицензий.
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