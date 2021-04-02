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НБУ приостановил действие лицензий ряда страховых компаний: список

02.04.2021, 17:17
НБУ приостановил действие лицензий ряда страховых компаний: список - Фото
Иллюстративное фото: freepik.com

Национальный банк Украины применил к семи страховым компаниям меру воздействия в виде временной приостановки всех лицензий. Такое решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 2 апреля.

Меры воздействия применены к: СК Афина-Авто, СК Велс, СК Мега Полис, СК Доминанта, СК Бизнес Страхование, СК Честно-Страхование, СК Гермес.

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По этим страховщикам НБУ в начале марта составил акты о правонарушениях за непредставление (неполное представление) отчетности за 9 месяцев 2020 года.

По состоянию на 2 апреля 2020 года страховщики не подали в НБУ отчетность за 9 месяцев 2020 года, то есть нарушения, зафиксированные ранее в актах, не устранены.

Кроме того, отметили в НБУ, указанные страховщики не подали отчетность за первое полугодие 2020 (кроме СК Велс) и 2020 года, то есть ни разу не отчитывались перед Нацбанком.

В НБУ напомнили, что представление отчетности – базовая обязанность страховщика.

Из семи упомянутых страховщиков три компании были нарушителями обязательных нормативов платежеспособности и достаточности капитала на последнюю дату, на которую они отчитались.

Решение о применении мер воздействия вступает в силу 3 апреля 2021 года.

Страховщики могут до 5 мая 2021 года устранить нарушения и представить НБУ отчет об их устранении.

Регулятор отметил, что доля указанных семи компаний на рынке – несущественна. В последние периоды, когда они отчитывались, средний объем привлеченных ими страховых премий был 3-5 млн грн. Некоторые компании вообще не осуществляли деятельность.

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Юрий Тарасовский
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страхование НБУ
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