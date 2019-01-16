НБУ опубликовал программу действий на этот год

Национальный банк обнародовал программу действий на 2019 год, которая является дорожной картой для реализации среднесрочной стратегии центрального банка в течение года, сообщает пресс-служба регулятора.

Стратегия устанавливает семь ключевых целей для Нацбанка. В частности обеспечение низкой инфляции, стабильной, прозрачной и эффективной банковской системы, возобновление кредитования, эффективное регулирование финансового сектора, свободного движения капитала и финансовой инклюзии.

Реклама

Программа действий на 2019 оценивает прогресс в выполнении прошлогодних задач, содержит перечень действий и ключевых активностей регулятора, а также анализ внутренних и внешних рисков, которые могут помешать реализации этих мероприятий.

Каждая из действий и активностей НБУ имеет указанный срок выполнения и оценку ожидаемых эффектов от их реализации для финансовой экосистемы.