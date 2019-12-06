НБУ отчитался о резервах: плюс $500 млн и без продаж

На 1 декабря международные резервы Украины составили $21,93 млрд (в эквиваленте). В ноябре они выросли на 2,5%, сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

В НБУ отметили, что увеличение объема международных резервов обусловлено, прежде всего, сохранением благоприятной ситуации на валютном рынке.

В целом динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы:

Во-первых, операции НБУ на межбанковском валютном рынке. Несмотря на существенное замедление притока иностранного капитала в гособлигации, предложение валюты на рынке оставалась значительно больше, чем спрос за счет существенных продаж валюты экспортерами. Это позволило Нацбанку пополнить международные резервы на $897,8 млн (чистая покупка). В частности, было куплено 777,8 млн по единому курсу и $120 млн через выбор лучшего курса. Интервенций по продаже валюты НБУ в течение месяца не проводил.

Во-вторых, операции правительства по управлению государственным долгом. Всего на обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте было направлено 644,7 млн (в эквиваленте). Из этой суммы 425,5 млн евро уплачено по ОВГЗ), $9,2 млн - по еврооблигациям (ОВГЗ). Кроме этого, 84,4 млн направлены на выполнение обязательств правительства и НБУ перед МВФ. Остальные средства уплачены по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями. Эти расходы были частично компенсированы поступлениями в пользу правительства $304,9 млн от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на $29,6 млн (в эквиваленте).

В НБУ подчеркнули, что такой объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.