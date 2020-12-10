НБУ оценил экономические потери от январского локдауна в 8 млрд грн

По предварительной оценке Национального банка Украины экономические потери от введения усиленного карантина с 8 по 24 января составят 0,2% от ВВП. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб во время пресс-брифинга.

"По нашим оценкам, новые ограничения приведут к потерям приблизительно в 0,2% ВВП в следующем году", – сказал замглавы Нацбанка.

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Это около 8 млрд грн, исходя из макроэкономического прогноза министерства финансов на 2020-2022 годы относительно размера номинального ВВП.

Дмитрий Сологуб добавил, что НБУ оценивает экономические потери от введенного в ноябре карантина выходного дня на уровне 0,02 п.п. ВВП (около 800 млн грн).

По оценке министерства экономики негативные экономические последствия от карантина выходного дня составили 0,04 п.п. ВВП.

Замглавы НБУ также отметил, что на ухудшение деловых ожиданий имеет большее влияние не сам карантин, а его ожидание.

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Роман Брыль

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