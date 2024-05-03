НБУ ожидает быстрое и существенное повышение тарифов на электроэнергию

Фото: depositphotos.com

Национальный банк прогнозирует, что ожидаемое повышение тарифов на электроэнергию станет весомым проинфляционным фактором. Об этом говорится в свежем инфляционном отчете НБУ, опубликованном в ночь на 3 мая.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

С 2022 года в Украине действует мораторий на повышение тарифов на отопление, горячую воду и газ. Закон предусматривает, что в течение действия военного положения и шести месяцев после его завершения цена на природный газ для бытовых потребителей должна сохраняться на довоенном уровне.

В отличие от газа, тариф на электроэнергию для населения должны скоро повысить из-за уничтожения Россией почти всей тепловой генерации. Глава Нацкомиссии по энергорынку и коммунальным услугам (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк в начале апреля сказал, что изменения в вопросе тарифов могут быть тяжелыми.

НБУ тоже прогнозирует резкое повышение.

"В этот прогноз закладывается достаточно быстрый и существенный рост цен на электроэнергию. Это будет формировать дополнительное давление на цены и потребности в увеличении субсидий для населения", – заявил Нацбанк.

Отсрочка решений по повышению тарифов на услуги ЖКХ обусловит более низкую инфляцию, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшит финансовое состояние государственных энергокомпаний. Это будет усугублять риски нестабильности на внутреннем рынке энергоресурсов, ухудшит инвестиционный потенциал отрасли, тогда как ценовое давление будет только откладываться на будущее, говорится в отчете.