НБУ показал, как создавались монеты по случаю Томоса: видео

Национальный банк Украины создал памятные монеты по случаю присвоения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Их отчеканил украинский Монетный двор.

Как сообщает пресс-служба НБУ, монеты продолжают серию "Духовные сокровища Украины".

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Томос, текст которого принят архиерейским синодом Вселенского патриархата, официально утверждает канонический автокефальный статус Православной церкви Украины как одной из 15 поместных православных церквей.

В обращение эти памятные монеты будут введены 25 марта.



