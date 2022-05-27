НБУ предлагает запретить кредиторам и коллекторам "выбивать" долги с военнослужащих

Национальный банк предлагает запретить кредитодателям и коллекторским компаниям взимать просроченные задолженности с защитников Украины, информирует пресс-служба НБУ.

Соответствующее предложение Нацбанк отправил Комитету по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады.

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"Предлагается на период действия военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены запретить банкам, небанковским финансовым учреждениям и коллекторским компаниям осуществлять меры по урегулированию просроченной задолженности в отношении потребителей-военнослужащих", – говорится в сообщении НБУ.

Предложение НБУ также предусматривает запрет телефонных звонков, отправку текстовых, голосовых и других сообщений по поводу неуплаченных долгов военнослужащим и их родным.

"В случае выявления нарушения таких норм регулятор будет применять определенные законодательством меры влияния в части соблюдения требований по взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности (требований по этическому поведению)", — добавили в НБУ.

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Наталия Софиенко

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