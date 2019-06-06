Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
06.06.2019, 14:48

НБУ принял решение по учетной ставке

НБУ принял решение по учетной ставке

Нацбанк решил оставить учетную ставку на прежнем уровне

Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 17,5% годовых. Об этом сказано в сообщении на сайте НБУ.

"Это необходимо для обеспечения безопасности от инфляционных рисков, которые усилились с момента принятия предыдущего решения в апреле, и достижения цели 5% в следующем году", - заявили в НБУ.

Регулятор отмечает, что два последних месяца подряд потребительская инфляция превышала прогноз НБУ. В апреле она составляла 8,8% в годовом измерении и в мае, по оценкам Нацбанка, продолжила ускоряться. "Такое ускорение обусловлено, прежде всего, временными факторами. Среди них - рост цен на отдельные виды овощей и топливо. Во второй половине года влияние этих факторов нивелируется из-за поступления в продажу овощей нового урожая, а также удешевления энергоресурсов на мировом рынке", - отметили в НБУ.

Регулятор также указывает на усиление волатильности на финансовых рынках. Это произошло из-за нескольких факторов:

  • распространения в информационном пространстве спекуляций на тему внешнего госдолга;
  • отсрочки обсуждения дальнейшей финансовой поддержки со стороны МВФ до формированию нового правительства;
  • дальнейшего усиления угроз для финансовой стабильности через ход судебных процессов.

Также правление НБУ отметило, что расширение внутреннего спроса может сдерживать ослабление фундаментального инфляционного давления.

Весомыми остаются и остальные риски - как внешние, так и внутренние, на которые НБУ обращал внимание во время предыдущего решения по монетарной политике. В частности, в стране сохраняется неопределенность, которую традиционно вызывает период выборов.

Среди внешних рисков не потеряли актуальности:

  • рецессия мировой экономики и снижение цен на сырьевых рынках;
  • сохранение геополитического напряжения, в том числе через торговые конфликты;
  • неопределенность относительно объемов транзита газа через Украину с 2020 года в результате строительства обходных газопроводов в Европу;
  • военный конфликт и новые торговые ограничения со стороны России.

Правление НБУ, по-прежнему предполагает, что цикл смягчения монетарной политики может продолжиться при условии ослабления инфляционных рисков и устойчивого улучшения инфляционных ожиданий.

С помощью учетной ставки НБУ влияет на инфляцию - чем выше ставка, тем дороже стоит ресурс в нацвалюте (и кредиты, и депозиты). Это стимулирует бизнес и население накапливать деньги, а не тратить их на потребление. Спрос на товары сокращается, инфляция замедляется. Обратная сторона высокой учетной ставки – кредитование, а значит и экономический рост, сокращаются.

Отправить:
Распечатать:
Теги: учетная ставка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 