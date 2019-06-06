НБУ принял решение по учетной ставке

Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 17,5% годовых. Об этом сказано в сообщении на сайте НБУ.

"Это необходимо для обеспечения безопасности от инфляционных рисков, которые усилились с момента принятия предыдущего решения в апреле, и достижения цели 5% в следующем году", - заявили в НБУ.

Регулятор отмечает, что два последних месяца подряд потребительская инфляция превышала прогноз НБУ. В апреле она составляла 8,8% в годовом измерении и в мае, по оценкам Нацбанка, продолжила ускоряться. "Такое ускорение обусловлено, прежде всего, временными факторами. Среди них - рост цен на отдельные виды овощей и топливо. Во второй половине года влияние этих факторов нивелируется из-за поступления в продажу овощей нового урожая, а также удешевления энергоресурсов на мировом рынке", - отметили в НБУ.

Регулятор также указывает на усиление волатильности на финансовых рынках. Это произошло из-за нескольких факторов:

распространения в информационном пространстве спекуляций на тему внешнего госдолга;

отсрочки обсуждения дальнейшей финансовой поддержки со стороны МВФ до формированию нового правительства;

дальнейшего усиления угроз для финансовой стабильности через ход судебных процессов.

Также правление НБУ отметило, что расширение внутреннего спроса может сдерживать ослабление фундаментального инфляционного давления.

Весомыми остаются и остальные риски - как внешние, так и внутренние, на которые НБУ обращал внимание во время предыдущего решения по монетарной политике. В частности, в стране сохраняется неопределенность, которую традиционно вызывает период выборов.

Среди внешних рисков не потеряли актуальности:

рецессия мировой экономики и снижение цен на сырьевых рынках;

сохранение геополитического напряжения, в том числе через торговые конфликты;

неопределенность относительно объемов транзита газа через Украину с 2020 года в результате строительства обходных газопроводов в Европу;

военный конфликт и новые торговые ограничения со стороны России.

Правление НБУ, по-прежнему предполагает, что цикл смягчения монетарной политики может продолжиться при условии ослабления инфляционных рисков и устойчивого улучшения инфляционных ожиданий.