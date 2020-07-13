НБУ продал 25 сувенирных банкнот из серебра номиналом 1000 грн

Национальный банк Украины реализовал на аукционе 25 сувенирных банкнот из серебра номиналом 1000 грн на общую сумму почти 137 000 грн.

Всего для проведения аукциона НБУ предложил 30 таких серебряных сувенирных банкнот. Аукцион состоялся 9 июля 2020 на площадке Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ".

Банкнотно-монетный двор Национального банка (НБУ) 20 мая выпустит сувенирную серебряную банкноту с дизайном 1000-гривневой купюры, сообщает пресс-служба регулятора. Сувенирная банкнота изготовлена из серебра 999,9 пробы, масса в чистоте - не менее 124,4 г, размером 133×66×1,35 мм. Тираж - 300 штук. Банкнота украшена голограммой. На ней, как и на бумажной 1000-гривневой купюре, изображен Владимир Вернадский и здание президиума Национальной академии наук.

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Юрий Тарасовский

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