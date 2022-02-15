НБУ продал на валютном рынке $377 млн для стабилизации гривни

14 февраля Национальный банк продал на валютном рынке $377 млн, заявил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин в интервью НВ.

По его словам, в пятницу спрос на валютном рынке превалировал над предложением. НБУ продал $50 млн для сглаживания излишних колебаний.

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"Учитывая, что эта волна новостей началась в последние дни недели, в выходные произошло увеличение спроса в наличном сегменте рынка, что привело к достаточно ощутимому росту курса доллара на старте торгов в понедельник. В первые часы торгов этот избыточный спрос удалось удовлетворить, и курс скорректировался", — объяснил он.

По его словам, в течение 14 февраля НБУ активно сглаживал чрезмерные колебания на рынке и продал $377 млн, что способствовало угасанию повышенного спроса.

"Ситуация на валютном рынке контролируема. Похожую историю по аналогичным причинам мы видели в январе, и январский опыт продемонстрировал большую устойчивость к таким шокам — как валютному рынку, так и экономике в целом. Мы, со своей стороны, и дальше будем активно следить за ситуацией и будем придерживаться политики гибкого курсообразования. Текущий размер международных резервов позволяет нам активно действовать на валютном рынке в случае необходимости, чтобы успокаивать временные всплески", — подытожил он.

Во вторник, 15 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 6,55 коп. и составляет 28,2555 грн. Курс продажи упал на 21,8 коп. и составляет 28,7355 грн.

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Наталия Софиенко

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