UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НБУ продал на валютном рынке $377 млн для стабилизации гривни

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2022, 13:26
НБУ продал на валютном рынке $377 млн для стабилизации гривни - Фото
Фото сайт НБУ

14 февраля Национальный банк продал на валютном рынке $377 млн, заявил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин в интервью НВ.

По его словам, в пятницу спрос на валютном рынке превалировал над предложением. НБУ продал $50 млн для сглаживания излишних колебаний.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"Учитывая, что эта волна новостей началась в последние дни недели, в выходные произошло увеличение спроса в наличном сегменте рынка, что привело к достаточно ощутимому росту курса доллара на старте торгов в понедельник. В первые часы торгов этот избыточный спрос удалось удовлетворить, и курс скорректировался", — объяснил он.

По его словам, в течение 14 февраля НБУ активно сглаживал чрезмерные колебания на рынке и продал $377 млн, что способствовало угасанию повышенного спроса.

"Ситуация на валютном рынке контролируема. Похожую историю по аналогичным причинам мы видели в январе, и январский опыт продемонстрировал большую устойчивость к таким шокам — как валютному рынку, так и экономике в целом. Мы, со своей стороны, и дальше будем активно следить за ситуацией и будем придерживаться политики гибкого курсообразования. Текущий размер международных резервов позволяет нам активно действовать на валютном рынке в случае необходимости, чтобы успокаивать временные всплески", — подытожил он.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
валютный рынок курс гривни национальный банк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 