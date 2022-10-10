UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НБУ просит не посещать отделения банков из-за угрозы повторных ракетных ударов

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2022, 13:51
НБУ просит не посещать отделения банков из-за угрозы повторных ракетных ударов - Фото
Нацбанк Украины (Фото: depositphotos.com)

Банковская система Украины работает, несмотря на массированные ракетные удары по территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"НБУ просит банки обеспечивать функционирование своих сервисов в дистанционном режиме, а работу отделений перевести в безопасный формат", – говорится в сообщении регулятора.

Национальный банк призывает граждан отдавать предпочтение дистанционному банковскому обслуживанию и не посещать банковские отделения из-за повышенной угрозы повторных ракетных ударов.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Система электронных платежей Национального банка работает в обычном режиме. Банки Украины подключены к СЭП и осуществляют платежи клиентов в штатном режиме и без перебоев.

"В обычном режиме работают международные карточные платежные системы, НПС "ПРОСТРАНСТВО", Система Ваnk ID НБУ", – говорится в сообщении.

Безналичные расчеты функционируют в штатном режиме, в частности, через POS-терминалы или удаленные каналы обслуживания (мобильный и интернет-банкинг). Торговая сеть – магазины, аптеки, АЗС – бесперебойно принимают безналичную оплату.

  • В доступе к интернету в Украине наблюдаются "значительные сбои" из-за серии российских атак на ряд регионов, сообщил сервис NetBlocks, отслеживающий кибербезопасность.
Читайте также
Россия обстреляла Украину ракетами Х-101, Х-555, Калибрами, Искандерами, из РСЗО – ВСУ

Наталія Софієнко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Банки Украины НБУ ракетные удары
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 