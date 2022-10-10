НБУ просит не посещать отделения банков из-за угрозы повторных ракетных ударов

Банковская система Украины работает, несмотря на массированные ракетные удары по территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"НБУ просит банки обеспечивать функционирование своих сервисов в дистанционном режиме, а работу отделений перевести в безопасный формат", – говорится в сообщении регулятора.

Национальный банк призывает граждан отдавать предпочтение дистанционному банковскому обслуживанию и не посещать банковские отделения из-за повышенной угрозы повторных ракетных ударов.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Система электронных платежей Национального банка работает в обычном режиме. Банки Украины подключены к СЭП и осуществляют платежи клиентов в штатном режиме и без перебоев.

"В обычном режиме работают международные карточные платежные системы, НПС "ПРОСТРАНСТВО", Система Ваnk ID НБУ", – говорится в сообщении.

Безналичные расчеты функционируют в штатном режиме, в частности, через POS-терминалы или удаленные каналы обслуживания (мобильный и интернет-банкинг). Торговая сеть – магазины, аптеки, АЗС – бесперебойно принимают безналичную оплату.

В доступе к интернету в Украине наблюдаются "значительные сбои" из-за серии российских атак на ряд регионов, сообщил сервис NetBlocks, отслеживающий кибербезопасность.

Читайте также

Наталія Софієнко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.