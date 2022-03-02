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НБУ разрешил снимать до 30 000 грн в день с валютных счетов

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 09:50
НБУ разрешил снимать до 30 000 грн в день с валютных счетов - Фото
Фото сайт НБУ

Национальный банк Украины ослабил ряд запретов на сделки в иностранной валюте. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

С 1 марта вместо полного запрета на выдачу наличных средств со счета клиента в иностранной валюте установлено ограничение в объеме до 30 000 грн в день.

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Без ограничений будет осуществляться снятие наличной иностранной валюты со счетов предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий) правительства и на основании отдельных разрешений НБУ;

Национальный банк определил, что снятие наличной валюты в филиалах и отделениях банков, расположенных на территориях, находящихся под угрозой оккупации Россией, будет производиться в пределах остатка средств на счете при их наличии. Решение о выдаче средств будет приниматься руководителем филиала или отделения банка.

Кроме того, Национальный банк предусмотрел возможность использования платежных карт за рубежом для расчетов и обналичивания, добавив их к перечню исключений к запрету, что касается осуществления трансграничных переводов валютных ценностей из Украины по поручению клиентов.

НБУ с момента введения военного положения не вводил никаких ограничений на безналичные расчеты, в том числе за рубежом.

Национальный банк также запретил засчитывать средства на счета клиентов-физлиц, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации и Республики Беларусь.

Также запрещено принимать в Украине электронные платежные средства (включая переводы, расчеты и выдачу наличных), эмитированные участниками соответствующих международных платежных систем.

Национальный банк Украины также:

  • установил рекомендации по осуществлению инкассации. В частности, рекомендовано банкам в первую очередь осуществлять инкассацию субъектов хозяйствования сферы розничной торговли при условии безотказного принятия этими бизнес-субъектами платежных карт для оплаты во всех торговых точках;
  • расширил перечень исключений в запрет, касающийся осуществления уполномоченными учреждениями торговли валютными ценностями по поручению клиентов;
  • установил, как будет определяться курс, по которому уполномоченные учреждения будут осуществлять операции покупки по поручению клиентов (которые разрешены) и продаже безналичной иностранной, а также покупку у клиентов наличной иностранной валюты;
  • уточнил порядок осуществления валютного надзора;
  • определил особенности операций с банками по покупке и продаже долларов США и евро, совершаемых Национальным банком, и курс для таких операций.

Наталия Софиенко
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НБУ валюта
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