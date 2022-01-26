НБУ с начала года продал из резервов свыше $1 млрд

Национальный банк с начала года продал из своих резервов $1 068 млн (чистое сальдо) для стабилизации валютного рынка. Об этом говорится в комментарии регулятора по поводу падения курса гривны, наблюдаемого на фоне угрозы возобновления активных боевых действий в Украине.

НБУ предупредил, что не намерен отказываться от политики гибкого курсообразования, но готов применить в случае необходимости доступные монетарные инструменты для стабилизации ситуации на валютном рынке и минимизации психологического фактора ослабления гривны.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook:главные бизнес-новости

Нацбанк отметил, что во время последнего подобного шока – в начале пандемии COVID-19 в марте 2020 года – ситуация с гривной была более сложной.

Гривна в 2022 году девальвировала на 5,1%, тогда как за такое же количество дней в марте 2020 года – на 14%. Тогда население скупило $224 млн, сейчас – $165 млн. На поддержку гривни тогда пришлось потратить $2,2 млрд, то есть вдвое больше, чем в текущем году.

Нацбанк установил официальный курс гривны на четверг, 27 января, на уровне 28,7984 грн/долл. В последние дни курс украинской валюты находится на самых низких значениях с января 2018 года.

Основная, но не единственная причина обесценивания гривни – военная угроза со стороны России . Дополнительное давление на гривну оказывают высокие цены на импортный газ и уголь, требующие все большей валюты на их приобретение.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.