НБУ сгладил резкие колебания курса. Уровень резервов не изменился

С 15 по 18 октября Национальный банк (НБУ) купил на межбанковском валютном рынке $31 млн и столько же продал, свидетельствуют данные об интервенциях НБУ.

$30 млн Нацбанк купил в ходе аукционов по наилучшей цене, а $1 млн - по единому курсу.

При этом все $31 млн регулятор продал по единому курсу.

Неделей ранее НБУ купил на межбанке $103,5 млн и ничего не продавал, еще раньше - с 30 сентября по 4 октября - купил $42 млн, а продал $200 млн.

В целом регулятор больше покупает валюты, чем продает. С начала года покупка составила $4,364 млрд, а продажа - $479,23 млн. Чистая покупка с начала 2019-го составила $3,885 млрд.