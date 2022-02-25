НБУ скорректировал валютные правила

В Украине банкам запрещены сделки с российскими и беларускими рублями и даже операции, участником которых является юридическое или физическое лицо, находящееся в РФ или Беларуси. Также запрещено исполнение обязательств перед такими лицами.

Соответствующие изменения правление Нацбанка внесло в постановление от 24 февраля №18 "О работе банковской системы в период введения военного положения".

Также ограничено бланковое рефинансирование. Банк может получить такое рефинансирование в объеме, не превышающем 30% остатков средств физических лиц на 23 февраля.

"В случае изменения ситуации на денежно-кредитном рынке доля остатков средств физических лиц может быть пересмотрена", – отмечается в документе.

Национальный банк может осуществлять по обращению банков досрочное погашение депозитных сертификатов НБУ не позднее следующего рабочего дня со дня обращения по номинальной стоимости с выплатой процентов за фактическое время от даты размещения сертификатов до даты их погашения.

Кроме того, смягчены валютные ограничения: банки, содержащие остатки валютных ценностей в кассах до 24 февраля, могут продавать их клиентам. Также банки могут продавать клиентам валюту за счет собственной валютной позиции для выполнения этими клиентами своих обязательств по кредитным договорам (в частности, процентам) перед банками.

Определены случаи, при которых уполномоченным учреждениям разрешается осуществлять по поручению клиентов торговлю валютными ценностями и переводы валютных ценностей из Украины, а также порядок осуществления этих операций.

Также определен порядок проведения ежедневных сделок по покупке долларов США Нацбанком у банков.

В Украине наблюдается дефицит горючего и закрыты все порты из-за военных действий, железнодорожный транспорт работает, государственные банки, дороги и магистрали работают в штатном режиме, продуктов в магазинах достаточно.

В пять утра 24 февраля Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.

Президент Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников.

Читайте также: Вторжение России в Украину. Главные новости – хроника

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.