НБУ смягчил валютные ограничения для резидентов Defence City

Национальный банк с 31 декабря 2025 года смягчил валютные ограничения для резидентов Defence City – специального правового режима государственной поддержки для оборонных предприятий, который начнет работать с 5 января 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Смягчение ограничений, наработанное вместе с Министерством обороны, будет касаться условий покупки иностранной валюты для импорта товаров и осуществления трансграничных переводов из Украины по отдельным операциям.

В постановлении правления НБУ от 30 декабря 2025 года №166 предусмотрены исключения из стандартных правил для средств от целевых грантов, кредитов или займов, предназначенных для развития новейших технологий, изготовления товаров, выполнения работ и оказания услуг оборонного назначения и двойного использования, для закупки, модернизации или создания оборудования, предназначенного для их разработки или производства.

Министерство обороны также сможет обращаться в НБУ для получения разрешений на валютные операции компаний Defence City, включая приобретение долей в зарубежных компаниях, при условии, что это не угрожает финансовой стабильности.

"Изменения поддержат обороноспособность Украины благодаря надлежащим условиям работы ОПК", – пояснил НБУ.