НБУ смягчил валютные ограничения для резидентов Defence City
Национальный банк с 31 декабря 2025 года смягчил валютные ограничения для резидентов Defence City – специального правового режима государственной поддержки для оборонных предприятий, который начнет работать с 5 января 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Смягчение ограничений, наработанное вместе с Министерством обороны, будет касаться условий покупки иностранной валюты для импорта товаров и осуществления трансграничных переводов из Украины по отдельным операциям.
В постановлении правления НБУ от 30 декабря 2025 года №166 предусмотрены исключения из стандартных правил для средств от целевых грантов, кредитов или займов, предназначенных для развития новейших технологий, изготовления товаров, выполнения работ и оказания услуг оборонного назначения и двойного использования, для закупки, модернизации или создания оборудования, предназначенного для их разработки или производства.
Министерство обороны также сможет обращаться в НБУ для получения разрешений на валютные операции компаний Defence City, включая приобретение долей в зарубежных компаниях, при условии, что это не угрожает финансовой стабильности.
"Изменения поддержат обороноспособность Украины благодаря надлежащим условиям работы ОПК", – пояснил НБУ.
- 17 декабря Кабмин утвердил пакет документов, которые позволят оборонным предприятиям получить статус "резидента Defence City" с соответствующими льготами и поддержкой. Для этого предприятие должно доказать свое стратегическое значение и соответствовать определенным стандартам, в частности иметь определенную долю оборонного дохода в общей структуре доходов.
- Резиденты Defence City получат значительные налоговые преференции до 2036 года (или до вступления Украины в Евросоюз).
