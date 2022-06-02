НБУ сохраняет прогноз инфляции более 20%: Цены продолжат расти, но уже не так резко

Национальный банк прогнозирует более 20% инфляции к концу года, в ближайшие месяцы цены продолжат расти. Об этом на брифинге НБУ в четверг заявил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук.

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"Мы ожидаем, что инфляция в ближайшие месяцы будет постепенно повышаться – не так резко, как она повышалась в последние месяцы, но все же. В апреле мы прогнозировали, что инфляция на конец года будет превышать 20%. Сейчас мы идем по этому прогнозу", – рассказал он.

В то же время Николайчук отметил, что ситуация в Украине очень динамично меняется, и вообще в стране сложилась "уникальная ситуация", когда на инфляцию влияют военные действия, а предусматривать их крайне тяжело.

Он добавил, что НБУ рассчитывает в ближайшее время возобновить публикацию своих макроэкономических прогнозов, в частности сделать это уже в июле, когда состоится следующее заседание правления Нацбанка по монетарной политике.

Национальный банк прогнозирует, что ВВП Украины в 2022 году из-за войны упадет не менее чем на треть, а потребительская инфляция превысит 20%.

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Андрей Водяный , Павел Калашник

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