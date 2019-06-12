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12.06.2019, 11:39

НБУ создает спецподразделение для защиты прав потребителей

НБУ создает спецподразделение для защиты прав потребителей

По словам главы Нацбанка, усиление защиты потребителей финансовых услуг - первоочередная задача регулятора

Национальный банк Украины берет на себя ответственность за защиту прав потребителей финансовых услуг и создает специальное подразделение, которое будет заниматься этими вопросами. Об этом заявил на Форуме по финансовой инклюзии председатель Нацбанка Яков Смолий, передает пресс-служба  регулятора. 

"Своей первоочередной задачей мы видим усиление защиты потребителей финансовых услуг", - сказал он.

Он также отметил, что в Нацбанке надеялись, что в Украине заработает реальная система защиты, закреплена на законодательном уровне, но пока что закон не принят.

Поэтому новое подразделение НБУ позволит урегулировать систему раскрытия информации о финансовых продуктах и ​​услугах. "Ведь информационная прозрачность - основа доверия к финсектора и залог повышения благосостояния граждан", - отметил Смолий.

Он заверил, что регулятор, как и раньше, будет рассматривать жалобы людей, но теперь эта работа будет системной.

"Цепочка "жалоба-реакция-изменения в нормативных актах" станет короче и эффективнее", - подчеркнул Смолий.

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Теги: Яков Смолий, НБУ, защита потребителей
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