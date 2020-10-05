НБУ уже три недели не покупает валюту. Продали $282 млн

Национальный банк Украины продал $51,1 млн на межбанковском валютном рынке на прошлой неделе. Банк продает валюту уже три недели подряд. Об этом свидетельствует статистика НБУ.

С 14 сентября НБУ продал на межбанке $282,6 млн. Две недели назад НБУ продал $161 млн, три недели назад – $71 млн. Все операции банк проводил по единому курсу.

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Уже три недели банк вообще не покупает валюту. Крайняя покупка валюты НБУ на межбанке составляла $22,5 млн.

С начала 2020 года НБУ купил на межбанке $4,5 млрд , а продал – $3,5 млрд.

За сентябрь международные резервы Украины сократились до $26,5 млрд. Международый резерв сократился на $2,6 млрд или на 10%. Сокращение международных резервов наблюдалось впервые за последние четыре месяца.

В середине сентября курс доллара на межбанковском валютном рынке впервые за полгода превысил отметку в 28 грн/$. После этого девальвация гривни ускорилась.

По состоянию на 8.00 5 октября курс доллара составлял 28,3 грн. Евро подешевел на 10 копеек и стоил 33,2 грн.

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Александр Мясищев

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