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НБУ уже три недели не покупает валюту. Продали $282 млн

05.10.2020, 15:03
НБУ уже три недели не покупает валюту. Продали $282 млн - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины продал $51,1 млн на межбанковском валютном рынке на прошлой неделе. Банк продает валюту уже три недели подряд. Об этом свидетельствует статистика НБУ.

С 14 сентября НБУ продал на межбанке $282,6 млн. Две недели назад НБУ продал $161 млн, три недели назад – $71 млн. Все операции банк проводил по единому курсу.

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Уже три недели банк вообще не покупает валюту. Крайняя покупка валюты НБУ на межбанке составляла $22,5 млн.

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Александр Мясищев
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