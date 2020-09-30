Международные резервы Украины за месяц сократились почти на 10%

Международные резервы Украины по состоянию на 29 сентября составляли $26,5 млрд. Об этом сообщил в Facebook глава Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин.

"Объем международных резервов, который на 29.09.2020 составил $26,5 млрд, является достаточным для стабилизации чрезмерных колебаний на валютном рынке", – сообщил Данилишин.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

По данным НБУ, по состоянию на 1 сентября 2020 года международные резервы Украины составляли более $29 млрд. Таким образом, в течение месяца международные резервы сократились на $2,6 млрд, или почти на 10%. Таким образом, сокращение международных резервов отмечено впервые за последние четыре месяца.

"Традиционный для начала осени рост спроса на валюту (среднедневной спрос на иностранную валюту в сентябре был выше, чем в августе на 12,4% или $31,3 млн), обусловленный повышением экономической активности, был сглажен с помощью интервенций Национального банка, за период 14-28 сентября 2020 года составляли $254 млн. Общее сальдо валютных интервенций НБУ с начала 2020 года является положительным на уровне почти $1 млрд," – отметил глава Совета Нацбанка Украины.

Читайте также

По прогнозам МВФ, международные резервы Украины в 2020 году сократятся до $19,3 млрд, в 2021 году достигнут показателя в $23,4 млрд, в 2022 году – $26,5 млрд.

НБУ в 20-х числах сентября увеличил продажу валюты на межбанке более чем в два раза по сравнению с предыдущей неделей. 14-18 сентября НБУ впервые с июля продал на межбанке $71 млн для сглаживания курсовых колебаний. Только 15 сентября НБУ продал $35 млн. При этом, регулятор уже вторую неделю подряд не проводил интервенции по покупке валюты.

В середине сентября курс доллара на межбанке впервые за полгода превысил отметку в 28 грн/$. После этого девальвация заметно ускорилась. Подробнее читайте тут.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сергей Чигирь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.