НБУ на прошлой неделе удвоил продажи доллара на межбанке

Интервенции Национального банка по продаже валюты на межбанковском рынке 21-25 сентября составили $160,5 млн. Об этом сообщает Finclub.

Таким образом, НБУ увеличил продажу валюты на межбанке более чем в два раза по сравнению с предыдущей неделей. 14-18 сентября НБУ впервые с июля продал на межбанке $71 млн для сглаживания курсовых колебаний. Только 15 сентября НБУ продал $35 млн.

При этом, регулятор уже вторую неделю подряд не проводил интервенции по покупке валюты.

С начала года Нацбанк купил на межбанке валюты на $4,5 млрд и продал на $3,5 млрд. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты НБУ составила $986,1 млн.

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Украинский бизнес в своих проектах на 2021 год закладывает стоимость доллара на уровне 29 грн.

В середине сентября курс доллара на межбанке впервые за полгода превысил отметку в 28 грн/$. После этого девальвация заметно ускорилась. Подробнее читайте тут.

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Сергей Чигирь

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