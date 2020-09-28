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НБУ на прошлой неделе удвоил продажи доллара на межбанке

28.09.2020, 11:30
НБУ на прошлой неделе удвоил продажи доллара на межбанке - Фото
Нацбанк Украины (Фото: depositphotos.com)

Интервенции Национального банка по продаже валюты на межбанковском рынке 21-25 сентября составили $160,5 млн. Об этом сообщает Finclub.

Таким образом, НБУ увеличил продажу валюты на межбанке более чем в два раза по сравнению с предыдущей неделей. 14-18 сентября НБУ впервые с июля продал на межбанке $71 млн для сглаживания курсовых колебаний. Только 15 сентября НБУ продал $35 млн.

При этом, регулятор уже вторую неделю подряд не проводил интервенции по покупке валюты.

С начала года Нацбанк купил на межбанке валюты на $4,5 млрд и продал на $3,5 млрд. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты НБУ составила $986,1 млн.

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Сергей Чигирь
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