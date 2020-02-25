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НБУ: Украинской экономике пока далеко до состояния "ухандоханой"

НБУ: Украинской экономике пока далеко до состояния "ухандоханой"
25.02.2020, 14:28

В Нацбанке заявили, что состоянию экономики страны далеко до состояния "ухандоханой"

Экономика Украины находится в лучшем состоянии, чем пять, десять или пятнадцать лет назад. И с каждым годом, ситуация выглядит более здоровой. Об этом заявили в пресс-службе Нацбанка.

"Реформаторы экономику "ухандохали". Такую страшилку вы непременно уже слышали. Однако отчаиваться не стоит. Экономике пока далеко до состояния "ухандоханой", - подчеркнули в НБУ.

Среди факторов стабильности экономики в НБУ выделили:

- Низкий уровень инфляции. Последовательная монетарная политика НБУ позволила снизить инфляцию до цели в 5%.

- Уменьшение стоимости кредитных ресурсов. Стоимость кредитных ресурсов уменьшалась в прошлом году и имеет ощутимо снизиться в этом году.

- Рост отраслей торговли, транспорта, строительства, сектора услуг, в том числе IT и рекордный урожай в аграрном секторе.

В Нацбанке подчеркнули, что спад промышленности в 2019 году не является признаком наступающей кризиса. Это произошло из-за падения мирового спроса и цен на товарных рынках вследствие активизации торговых войн.

В НБУ прогнозируемые 3,5-4% экономического роста назвали консервативным сценарием и добавили, что в случае проведения структурных реформ, направленных на дальнейшее улучшение бизнес-климата, темпы роста буду более значительными.

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Яковенко Катерина
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