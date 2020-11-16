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НБУ упростил процедуру получения пенсий и субсидий через Укрпочту

16.11.2020, 11:25
НБУ упростил процедуру получения пенсий и субсидий через Укрпочту - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Национальный банк Украины (НБУ) упростил для операторов почтовой связи процедуру идентификации и верификации получателей пенсий, пособий, субсидий и других выплат населению. Нововведения утверждены постановлением НБУ от 12 ноября № 145, сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке считают, что это решение позволит операторам почтовой связи бесперебойно обеспечивать выплаты пенсий и денежной помощи при отсутствии автоматизации в их отделениях.

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Также в НБУ подчеркнули, что пенсионеры и другие получатели денежной помощи не почувствуют неудобств во время идентификации и верификации.

Отныне работник почтового оператора во время выплаты на сумму от 5 000 до 30 000 грн для идентификации и верификации должен только сверить идентификационные данные клиента с указанными данными в выплатных документах или бланках почтовых переводов. После сверки и клиент, и представитель почтового оператора проставляют подписи в выплатных документах.

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Юрий Тарасовский
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