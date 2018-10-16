НБУ увеличил покупку валюты на межбанке

Национальный банк Украины с 8 по 12 октября купил на межбанке $65,45 млн. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Через механизм Mathing НБУ купил $42 млн, $23,45 млн - по единому курсу.
Напомним, неделей ранее регулятор купил $64,5 млн. С начала года НБУ купил $2158,48 млн, а продал $1426,32 млн.
С использованием Matching с начала года Нацбанк купил $678,3 млн, а продал - $460,8 млн.
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