UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НБУ: Военная помощь Украине положительно влияет на экономику стран-доноров

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2023, 14:29
НБУ: Военная помощь Украине положительно влияет на экономику стран-доноров - Фото
Фото: Минобороны Канады

Военная помощь Украине оказывает положительное влияние на экономику стран-доноров. Об этом заявил Национальный банк Украины в свежем инфляционном отчете, ссылаясь на исследование лондонского Центра исследований экономической политики.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
"В рамках информационной войны враг распространяет нарратив, что партнеры тратят много средств на военную поддержку Украины, тогда как их экономики страдают от ускорения инфляции и замедления экономического роста. Однако [...] в краткосрочной перспективе увеличение военных расходов из-за войны в Украине имеет стимулирующий влияние на ВВП стран-партнеров", – пишет НБУ.

Один доллар США, потраченный правительствами доноров на военные нужды, генерирует в течение одного-двух лет 79-87 центов ВВП в этих странах, а положительный эффект не исчезает даже через пять лет.

Кроме того, есть ряд дополнительных положительных эффектов для стран-доноров, такие, как возможность обмена военным опытом, более эффективное распределение ресурсов оборонной отрасли, импульс для экспортеров оружия и рост производительности в результате дополнительных инвестиций в исследования и разработки.

Поэтому экономическая стоимость военной помощи Украине для партнеров существенно меньше объявленных номинальных сумм.

Нацбанк указывает, что в 2022 году обязательства по военной помощи Украине превысили $66 млрд. Военную поддержку в прошлом году оказали 32 страны.

Самым большим донором по номинальным объемам военной поддержки были США – более $40 млрд в относительных измерениях – Эстония и Латвия (0,75–0,90% ВВП, 35–40% военных расходов), а также Литва и Польша (0,35–0,45% ВВП, 15–20% военных расходов).

Ни для одного из союзников сумма военной помощи относительно ВВП не превышала 1%.

  • 25 июля США объявили новый пакет военной помощи Украине, в который, в частности, вошли дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и HIMARS, а также 32 бронетранспортера Stryker.
  • 28 июля правительство Германии показало публичную часть нового пакета военной помощи Украине, который уже передан Силам обороны. Он включает в себя зенитные установки Gepard, тяжелую транспортную технику, дроны-разведчики, боеприпасы и прочее.
Андрей Водяный
НБУВВПвоенная помощь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 