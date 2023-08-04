НБУ: Военная помощь Украине положительно влияет на экономику стран-доноров
Военная помощь Украине оказывает положительное влияние на экономику стран-доноров. Об этом заявил Национальный банк Украины в свежем инфляционном отчете, ссылаясь на исследование лондонского Центра исследований экономической политики.
Один доллар США, потраченный правительствами доноров на военные нужды, генерирует в течение одного-двух лет 79-87 центов ВВП в этих странах, а положительный эффект не исчезает даже через пять лет.
Кроме того, есть ряд дополнительных положительных эффектов для стран-доноров, такие, как возможность обмена военным опытом, более эффективное распределение ресурсов оборонной отрасли, импульс для экспортеров оружия и рост производительности в результате дополнительных инвестиций в исследования и разработки.
Поэтому экономическая стоимость военной помощи Украине для партнеров существенно меньше объявленных номинальных сумм.
Нацбанк указывает, что в 2022 году обязательства по военной помощи Украине превысили $66 млрд. Военную поддержку в прошлом году оказали 32 страны.
Самым большим донором по номинальным объемам военной поддержки были США – более $40 млрд в относительных измерениях – Эстония и Латвия (0,75–0,90% ВВП, 35–40% военных расходов), а также Литва и Польша (0,35–0,45% ВВП, 15–20% военных расходов).
Ни для одного из союзников сумма военной помощи относительно ВВП не превышала 1%.
- 25 июля США объявили новый пакет военной помощи Украине, в который, в частности, вошли дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и HIMARS, а также 32 бронетранспортера Stryker.
- 28 июля правительство Германии показало публичную часть нового пакета военной помощи Украине, который уже передан Силам обороны. Он включает в себя зенитные установки Gepard, тяжелую транспортную технику, дроны-разведчики, боеприпасы и прочее.
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