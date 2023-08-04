НБУ: Военная помощь Украине положительно влияет на экономику стран-доноров

Военная помощь Украине оказывает положительное влияние на экономику стран-доноров. Об этом заявил Национальный банк Украины в свежем инфляционном отчете, ссылаясь на исследование лондонского Центра исследований экономической политики.

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"В рамках информационной войны враг распространяет нарратив, что партнеры тратят много средств на военную поддержку Украины, тогда как их экономики страдают от ускорения инфляции и замедления экономического роста. Однако [...] в краткосрочной перспективе увеличение военных расходов из-за войны в Украине имеет стимулирующий влияние на ВВП стран-партнеров", – пишет НБУ.



Один доллар США, потраченный правительствами доноров на военные нужды, генерирует в течение одного-двух лет 79-87 центов ВВП в этих странах, а положительный эффект не исчезает даже через пять лет.

Кроме того, есть ряд дополнительных положительных эффектов для стран-доноров, такие, как возможность обмена военным опытом, более эффективное распределение ресурсов оборонной отрасли, импульс для экспортеров оружия и рост производительности в результате дополнительных инвестиций в исследования и разработки.

Поэтому экономическая стоимость военной помощи Украине для партнеров существенно меньше объявленных номинальных сумм.

Нацбанк указывает, что в 2022 году обязательства по военной помощи Украине превысили $66 млрд. Военную поддержку в прошлом году оказали 32 страны.

Самым большим донором по номинальным объемам военной поддержки были США – более $40 млрд в относительных измерениях – Эстония и Латвия (0,75–0,90% ВВП, 35–40% военных расходов), а также Литва и Польша (0,35–0,45% ВВП, 15–20% военных расходов).

Ни для одного из союзников сумма военной помощи относительно ВВП не превышала 1%.